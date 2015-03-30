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اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيى الذكرى الثالثة لرحيل البابا شنودة

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اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيى الذكرى الثالثة لرحيل البابا شنودة اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيى الذكرى الثالثة لرحيل البابا شنودة
تنظم أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية "لن ننساك" فى ذكرى مرور 3 سنوات على رحيل البابا شنودة الثالث، بقاعة القديس أثناسيوس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال الأنبا موسى أسقف الشباب على الصفحة الرسمية لأسقفية الشاب بـ"فيس بوك": "تقيم أسقفية الشباب احتفالية "لن ننساك"، بمناسبة مرور 3 سنوات لنياح – وفاة- قداسة البابا شنودة وذلك يوم الاثنين 30 مارس 6 مساءً بالقاعة أسفل الكاتدرائية، مع محبتى وشكرى".

وكان البابا تواضروس الثانى، قد ترأس قداس الذكرى الثالثة لرحيل البابا شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون يوم 17 مارس الجارى بمشاركة عدد من الأساقفة والرهبان، مؤكدا فى عظة القداس أن البابا شنودة خدم الكنيسة قرابة نصف قرن، وله أعمال خالدة فهو ظل حتى نهاية حياته يخدم ويقوم بأعمال خالدة، منها أن الكنيسة انتشرت وامتدت، حيث بدأت الخدمة خارج فى عهد البابا كيرلس، ولكن انتشرت فى عهد البابا شنودة، فعبر سنوات خدمته انتشرت الكنائس فى قارات العالم حتى فى أمريكا اللاتينية، ووجودهم امتداد للوطن خارج مصر.

كما وزع البابا تواضروس جائزة الحكمة والشفقة للبابا شنودة هذا العام لرجل الأعمال أنسى ساويروس، الخميس 19 مارس.


>- بالفيديو والصور.. فى الذكرى الثالثة لوفاته.. مسلمون ومسيحيون يتوافدون على مزار البابا شنودة بوادى النطرون.. زائر يطلب تغيير قلوب الإرهابيين.. والرهبان: منتقبات وسلفيون يأتون ويقولون: "مش أبوكم لوحدكم"

- بدء احتفالية توزيع جائزة البابا شنودة للحكمة فى الكاتدرائية بالعباسية

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مصر 365

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