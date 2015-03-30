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بالصور.. ضبط 500 طلقة هاون ومزرعة مخدرات و124 محكومًا عليهم بشمال سيناء

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أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها اليوم الاثنين، تمكن قواتها خلال حملة أمنية بوسط سيناء من ضبط 8 "أجولة بيضاء" بها حوالى 500 طلقة هاون صغير عيار 120 م، بندقية موريس بماسورة مششخنة، ورشاش 9 م طويل ماركة لنشستر، 2 نضارة ميدان، ومزرعة من نبات البانجو المخدر حوالى 2 فدان، 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، 2 موتور رفع مياه، طلمبة رفع مياه.

جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة بمناطق وسط تمت تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء.

وأضاف البيان، أن الحملات الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة خلال الـ24 ساعة أسفرت عن ضبط 124 محكومًا عليهم، 282 مخالفة مرورية، وفحص 35 شاليه بمنطقة ساحل البحر بدون مخالفات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط " عمر ص ع س"، وبحوزته 9 لفافات تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجارى العرض على النيابة.

وأثناء فحص السيارات المارة بعدة أكمنة وتمركزات وحال قيام القوات باستيقاف سيارة محملة بعدد من البراميل، حاول قائدها بالفرار وتخطى الحاجز الأمنى مسرعاً فتم مطاردته وتضيق الخناق عليه، وتم ضبط قائدها "أحمد ف آ أ ط"، وبتفتيش السيارة وجد بداخلها على 8 براميل سولار وبرميل بنزين، بالكشف على قائدها تبين أنه مطلوب فى قضية "تزوير" والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات مع الشغل كلى وسط القاهرة، وجارى عرضه على النيابة.

كما تم تحرير 135 إزالة مخالفة إدارية فورية، 9 محاضر إشغال طريق، 7 محاضر بائع متجول، 3 محاضر بيئة، 3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضية عدم حمل شهادة صحية، قضية حيازة مواد بترولية وبيعها بالسوق السوداء.

مضبوطات مخزن الأسلحة- 2015-03 - اليوم السابع
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مضبوطات مخزن الأسلحة
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طلقات نارية وقذائف هاون- 2015-03 - اليوم السابع
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طلقات نارية وقذائف هاون
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مزرعة مخدرات- 2015-03 - اليوم السابع
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مزرعة مخدرات

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