سوق الجمعة بالإسماعيلية يغرق فى مياه الصرف الصحى

أغرقت مياه الصرف الصحى سوق الجمعة وسط مدينة الإسماعيلية، التابع لحى ثان، حيث غمرت المياه الشوارع المحيطة بالسوق والمناطق الداخلية وفروشات الباعة، وأصبح مجرد العبور داخل السوق دربا من الخيال.

وأكد التجار والباعة أن منطقة سوق الجمعة أصبحت مرتعا للحشرات، بعد تكرار طفح المجارى، وإغراق المنطقة بالكامل بالمياه التى تصل إلى متر أو أكثر فى بعض الشوارع بسبب كسر فى مواسير المياه، الأمر الذى يترتب عليه توقف السوق عن حالة البيع والشراء وهروب المواطنين بسبب المياه وصعوبة التحرك داخل السوق.

وطالب عدد كبير من المواطنين المترددين على سوق الجمعة بضرورة الاهتمام بإصلاح شبكة الصرف الصحى، والاهتمام بإصلاح الأعطال بالشبكة، والتى يترتب عليها إغراق المنطقة بالكامل، وخاصة أن سوق الجمعة يعتبر من المناطق الحيوية، والمهمة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية.

ومن جانبه أكد محمد عبد المنعم، رئيس حى ثانى الإسماعيلية، أن سبب مشكلة طفح المجارى بمنطقة سوق الجمعة ترجع إلى فترة إنشاء نفق الثلاثينى، والذى تم افتتاحه منذ أيام بسب كسر فى الماسورة الفرعية، أثناء عمل وصلة النفق، ونتيجة لسقوط الرتش والرمال تسبب ذلك فى إغلاق بعض المواسير داخل الشبكة.

وأشار رئيس حى ثان الإسماعيلية إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قطاع الإسماعيلية والحى يقومان حاليا بعملية تنظيف لمواسير الشبكة، وإصلاح الأعطال وتغيير المواسير التالفة حتى تعمل الشبكة بكامل طاقتها دون أى مشاكل والعمل جار حاليا بمنطقة سوق الجمعة، ويتم نزح المياه المتراكمة فى السوق حتى تعود حالة السوق، كما كانت عليه.



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سيارات محملة بالخضار أثناء سيرها فى السوق

المياه تغرق سوق الجمعة

توقف حالة البيع والشراء بسبب المياه

تراكم المياه فى الشوارع الداخلية للسوق

منظر للسوق ليلة أمس وبه كميات من المياه تغطى أرض السوق

سيارات ومواطنون يعانون من تراكم مياه الصرف الصحى