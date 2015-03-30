إقالة نجل عبدالله صالح من منصبه سفيراً لدى أبوظبى بالتنسيق مع الإمارات

ذكر تقرير اخبارى يوم الأحد أن خطوة إقالة أحمد على عبد الله صالح من منصبه سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات، تمت "بالتنسيق التام والعلم المسبق مع الحكومة الإماراتية".

ونقل موقع "24" الإخبارى الإماراتى عن مصدر إماراتى مسؤول قوله إن "دولة الإمارات واضحة فى وقوفها منذ البداية مع الشرعية التى أفرزتها مخرجات المبادرة الخليجية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى، وبالتالى فإن قرار تعيين سفير أو إعفائه من مهامه، يعود للسلطات الشرعية المعترف بها".

وأضاف المصدر أن "بقاء أحمد على عبد الله صالح فى منصبه سابقا كان رهنا بالإرادة الشرعية اليمنية ومجريات العملية السياسية التى وافق عليها الرئيس اليمنى السابق، قبل أن ينقلب عليها وعلى الشرعية فى مساومة سياسية غير محسوبة العواقب".