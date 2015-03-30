الرئيس السورى: تنظيم "داعش" توسع منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية

قال الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة مع محطة تلفزيون أمريكية إن تنظيم داعش الذى استولى على مساحات من الأراضى فى سوريا والعراق يكسب مجندين منذ بداية الغارات الجوية التى تقودها الولايات المتحدة ضد هذا التنظيم المتشدد.

وسئل عن حجم الاستفادة التى كسبها من هذه الغارات فى سوريا والتى بدأت فى سبتمبر الماضى قال الأسد لبرنامج"60 دقيقة" فى محطة سى بى إس "أحيانا قد تحقق استفادة محلية ولكن بوجه عام إذا كنت تتحدث فيما يتعلق بتنظيم داعش فقد توسع التنظيم بشكل فعلى منذ بدء الضربات."

وقال الأسد فى المقابلة التى بثت أمس الأحد إن هناك بعض التقديرات التى تقول إن تنظيم داعش يجتذب ألف مجند شهريا فى سوريا.