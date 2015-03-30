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شيخ بني قطبة بعسير: تنفيذ «عاصفة الحزم» قرار شجاع ممزوج بالحكمة

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شيخ بني قطبة بعسير: تنفيذ «عاصفة الحزم» قرار شجاع ممزوج بالحكمة شيخ بني قطبة بعسير: تنفيذ «عاصفة الحزم» قرار شجاع ممزوج بالحكمة

    قال شيخ قبيلة بني قطبة ورئيس مركز روام برجال ألمع تركي بن بجاد: "إن قرار الملك سلمان -حفظه الله- بتنفيذ "عاصفة الحزم" كان غاية الشجاعة الممزوجة بالحكمة وبه كسر الجمود الذي يغشى الأمة الإسلامية وتحركت الدماء وتهيضت المشاعر بل إن الأمة الإسلامية بأسرها شعرت بالعزة".

وتابع: لقد بعث هذا القرار الشجاع روح الأخوة الإسلامية والعربية من جديد وشحذ الهمم ورفع معنويات المسلمين التي ربما أنها ماتت منذ سنين، وكذلك أرهب العدو أياً كان ذلك العدو وشعر العالم أن عملاق الأمة استيقظ وهو ما لا يتمناه الأعداء، وزادنا فخراً واستشطنا حماسة عندما قام وزير دفاعنا الشاب بقيادة العملية بمهارة وثقة عاليتين، بل وتولى زمام أمور الدولة في هذه العملية ما جعله يسكن قلوب الجميع، بإشراف ومتابعة ولي العهد الأمين -حفظه الله- وسمو ولي ولي عهده الرجل الاستثنائي ورجل المهمات المستحيلة.

وأضاف: "إننا في هذه الظروف نعرب نحن وقبائلنا بل وقبائل رجال ألمع كافة عن التفافنا حول ملكنا وقادتنا، فنحن على أتم الاستعداد للانضمام إلى جيش بلادنا ننشد الموت في سبيل إعلاء كلمة الله ثم امتثالاً لأمركم يا سيدي".

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