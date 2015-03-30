محافظ الرس يزور خيمة المستشفى في متنزه ربيع الرس

قام محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف بزيارة الخيمة الصحية بمتنزه ربيع الرس والمقام في حديقة الأمير فيصل بن بندر شمال المحافظة حيث كان في استقباله مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى الرس حسين بن إبراهيم العوض وعدد من الأطباء والفنيين.

وتجول المحافظ في الخيمة واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات الصحية المقدمة لزوار المهرجان مثل الكشف عن بعض الأمراض المزمنة كارتفاع الضغط والسكر والغدد ومشاكل الأسنان لدى الكبار والصغار وتوزيع بعض المنشورات التثقيفية للزوار حيث اطلع المحافظ عليها وسر بمحتوياتها واستمع إلى عرض مرئي لبعض الإمراض وكيفية الوقاية منها.

وقد تحدث العساف عن هذه الزيارة، وقال لقد سرني جدا ماشاهدته في الخيمة الصحية التي يقوم عليها مستشفى الرس العام في جميع المناسبات وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مستشفى الرس لقد سبق له المشاركة في صيف الرس الموسم الماضي ولا شك أن المشاركة الصحية في جميع المناسبات مهمة لما لها من تثقيف ووقاية الزوار من بعض الأمراض المزمنة ولا يسعني إلى أن أتقدم بشكري للقائمين على هذه الخيمة بداية من أخي الأستاذ حسين العوض وجميع العاملين معه من أطباء وفنيين متمنيا مواصلة التألق والمشاركة في جميع الفعاليات وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.