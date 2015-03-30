أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ الرس يزور خيمة المستشفى في متنزه ربيع الرس

Google+ Print
محافظ الرس يزور خيمة المستشفى في متنزه ربيع الرس محافظ الرس يزور خيمة المستشفى في متنزه ربيع الرس

    قام محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف بزيارة الخيمة الصحية بمتنزه ربيع الرس والمقام في حديقة الأمير فيصل بن بندر شمال المحافظة حيث كان في استقباله مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى الرس حسين بن إبراهيم العوض وعدد من الأطباء والفنيين.

وتجول المحافظ في الخيمة واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات الصحية المقدمة لزوار المهرجان مثل الكشف عن بعض الأمراض المزمنة كارتفاع الضغط والسكر والغدد ومشاكل الأسنان لدى الكبار والصغار وتوزيع بعض المنشورات التثقيفية للزوار حيث اطلع المحافظ عليها وسر بمحتوياتها واستمع إلى عرض مرئي لبعض الإمراض وكيفية الوقاية منها.

وقد تحدث العساف عن هذه الزيارة، وقال لقد سرني جدا ماشاهدته في الخيمة الصحية التي يقوم عليها مستشفى الرس العام في جميع المناسبات وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مستشفى الرس لقد سبق له المشاركة في صيف الرس الموسم الماضي ولا شك أن المشاركة الصحية في جميع المناسبات مهمة لما لها من تثقيف ووقاية الزوار من بعض الأمراض المزمنة ولا يسعني إلى أن أتقدم بشكري للقائمين على هذه الخيمة بداية من أخي الأستاذ حسين العوض وجميع العاملين معه من أطباء وفنيين متمنيا مواصلة التألق والمشاركة في جميع الفعاليات وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية