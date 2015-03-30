جهود مكثفة لضبط 4 متهمين اشتركوا فى سرقة سيارة بالسلام

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من جهودهم للقبض على 4 متهمين لاشتراكهم مع آخر فى محاولة سرقة سيارة مواطن بالإكراه من قائدها بمدينة السلام.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول السلام بلاغاً من "شعبان.ل.ع" 23 سنة صاحب ورشة دوكو، بأنه لدى سيره بسيارته رقم (هـ د ى 869 مصر) بشارع الأربعين، اعترضت طريقه سيارة جيب يستقلها خمسة أشخاص ترجلوا منها وهددوه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، واستولوا منه على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار بالسيارتين.

وفى وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من هاتفه على هاتف آخر خاص به طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره (40 ألف جنيه) كفدية نظير إعادة السيارة.

على الفور قامت مباحث القسم بإعداد الأكمنة اللازمة، وتمت مجاراة الجناة وأمكن ضبط أحدهم ويدعى "أحمد.م.ح" 20 سنة سائق، بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، و5 طلقات من العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين (تم تحديدهم وجارى العمل على ضبطهم)، وتم بإرشاده ضبط السيارة وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها واتهمه والهاربين بسرقتها كرهاً عنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.