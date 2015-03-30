أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا: أزمة كنيسة قرية العور انتهت.. ولن يلوى أحد ذراع الدولة

Google+ Print
محافظ المنيا: أزمة كنيسة قرية العور انتهت.. ولن يلوى أحد ذراع الدولة محافظ المنيا: أزمة كنيسة قرية العور انتهت.. ولن يلوى أحد ذراع الدولة
قال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، إن أجهزة الشرطة لن تعطى الفرصة للمتطرفين لبث الفرقة بين أبناء المنيا، وأنه على ثقة بأن رجال الأمن فى المنيا يقومون بأداء واجبهم، وأن أى تجاوز يتم التعامل معه بالقانون، وأنه لن يستطيع أى شخص أن يلوى ذراع الدولة أو يكسر كلمتها.

وأضاف اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أثناء حديثه لبرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الأبراشى، أن أزمة كنيسة قرية العور بسمالوط بين المسلمين والأقباط انتهت، وسيتم وضع حجر الأساس نهاية الأسبوع بعد أن حدث اتفاق بين الجميع، لافتًا النظر إلى أن أول المتبرعين لإقامة الكنيسة كان رجل بسيط مسلم، مما يؤكد أن أهل المنيا كلهم على قلب رجل واحد.

وأوضح اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أن المصريين جميعهم بالمنيا أصابهم الحزن على شهداء ليبيا، وأن قرار الرئيس السيسى بإقامة الكنيسة سينفذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365