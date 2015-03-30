محافظ المنيا: أزمة كنيسة قرية العور انتهت.. ولن يلوى أحد ذراع الدولة

قال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، إن أجهزة الشرطة لن تعطى الفرصة للمتطرفين لبث الفرقة بين أبناء المنيا، وأنه على ثقة بأن رجال الأمن فى المنيا يقومون بأداء واجبهم، وأن أى تجاوز يتم التعامل معه بالقانون، وأنه لن يستطيع أى شخص أن يلوى ذراع الدولة أو يكسر كلمتها.

وأضاف اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أثناء حديثه لبرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الأبراشى، أن أزمة كنيسة قرية العور بسمالوط بين المسلمين والأقباط انتهت، وسيتم وضع حجر الأساس نهاية الأسبوع بعد أن حدث اتفاق بين الجميع، لافتًا النظر إلى أن أول المتبرعين لإقامة الكنيسة كان رجل بسيط مسلم، مما يؤكد أن أهل المنيا كلهم على قلب رجل واحد.

وأوضح اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أن المصريين جميعهم بالمنيا أصابهم الحزن على شهداء ليبيا، وأن قرار الرئيس السيسى بإقامة الكنيسة سينفذ.