وزير التعليم الفنى يتفقد اليوم المدارس ومراكز التدريب بمرسى مطروح

يجرى الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، يرافقه اللواء علاء أبو زيد محافظ مرسى مطروح، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المدارس الفنية التابعة للإدارة فى مختلف التخصصات ومركز التدريب الصناعية.

ويتفقد وزير الدولة للتعليم الفنى، مركز تدريب وزارة الإسكان المُتخصص فى أعمال البناء والتشييد بمختلف تخصصاته، التى شملت أعمال البناء والنجارة والكهرباء والسباكة واللحام وغيرها.

كما تشمل جولة وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب، زيارة مدرسة مرسى مطروح الميكانيكية لمتابعة الورش التدريبية، ومدرسة مرسى مطروح الثانوية الصناعية بنات، ومدرسة مرسى مطروح الثانوية الفنية الفندقية.

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