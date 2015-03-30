وفد طبي هولندي يزور المستشفى الجامعي بقنا الأربعاء المقبل

أعلن مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا الدكتور كرم مسلم عيسى عن زيارة فريق طبي هولندي متخصص في جراحات القلب والقسطرة للمستشفى الجامعي بقنا خلال الفترة من 1- 5 أبريل المقبل.

وأضاف «عيسى» أنه تم تجهيز عدد من الحالات العاجلة سيناظرها الفريق الطبي ويجري عددا من الجراحات النادرة في مجال جراحات القلب، مشيرا إلى أن المستشفى تستعد لإنشاء مبنى متكامل للطوارئ .

ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا أنه سيتم تركيب وتشغيل جهاز المعجل الخطي، الذي يعتبر نواة جديدة لمستشفى الأورام بجامعة قنا، الأمر الذي يوفر عناء السفر على المرضى إلى المحافظات البعيدة .