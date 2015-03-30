شيوع الاتهام فى حادث اعتداء أهالى المنيب بالضرب على لص حتى الموت بالجيزة

أمرت نيابة قسم الجيزة بدفن جثة نجار مسلح فارق الحياة على يد عدد من أهالى منطقة المنيب بعد اعتدائهم عليه بالضرب، كما أمرت بحبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت التحريات أن القتيل اشترك مع كهربائى فى تهديد فكهانى أعلى كوبرى القصبجى، حيث طارد المتهمان الفكهانى الذى كان يستقل سيارته وأطلق أحدهما أعيرة نارية محاولين سرقته بالإكراه، مما دفع عددا من المواطنين لمطاردتهما وضبطهما ثم اعتدوا على أحدهما بالضرب حتى فارق الحياة وسلموا المتهم الثانى لرجال المباحث بعد تلقينه علقة ساخنة.

وأكد مصدر أمنى أنه لم يتم القبض على أى متهم بتهمة قتل النجار بسبب شيوع الاتهام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد بضبط لصين بمنطقة المنيب لمحاولتهما سرقة قائد سيارة بالإكراه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيادة "طارق.ع" فكهانى لسيارته الملاكى فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة بخارية يطاردنه وبحوزة أحدهما سلاح نارى "صوت" أطلق منها عدة أعيرة نارية لإجباره على التوقف وسرقته بالإكراه.

وذكر الفكهانى أنه عقب ذلك تجمع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث وطاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبطهما، ثم اعتدوا عليهما بالضرب حتى فارق أحدهما الحياة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن القتيل يدعى "م.أ.ح" نجار مسلح، تم نقله إلى مستشفى أم المصريين جثة هامدة، كما تبين أن شريكه يدعى "م.أ.م" كهربائى، وضبط بحوزته طبنجة صوت و4 هواتف محمولة ومبلغ 3 آلاف جنيه و13 طلقة صوت.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف باشتراكه وصديقه القتيل فى سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهما طاردا الفكهانى لسرقته، وأضاف أن الهواتف المحمولة التى بحوزته والمبلغ المالى سرقاها من المواطنين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بدفن جثة القتيل وحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيق.