أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مدير مكتب الرئاسة اليمنية: هادي سيعود خلال أيام إلى مقر إقامته بعدن

Google+ Print
مدير مكتب الرئاسة اليمنية: هادي سيعود خلال أيام إلى مقر إقامته بعدن مدير مكتب الرئاسة اليمنية: هادي سيعود خلال أيام إلى مقر إقامته بعدن

أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية محمد علي مارم، أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود لليمن خلال أيام، وأوضح مارم في تصريح له، أن المقر الذي يقيم فيه هادي بعدن تم تخريبه، في حين تعمل السلطات هناك على تهيئته وإصلاحه من جديد.

وأشار مدير مكتب الرئاسة اليمنية إلى أنه حينما تنتهي أعمال التهيئة سوف يتم التواصل مع الرئيس من أجل العودة وذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اليمني أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غادر القمة العربية في إلى ، السبت، لكنه لن يعود إلى عدن “الآن”.

وقال وزير الخارجية، رياض ياسين، إن هادي غادر إلى الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

العربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية