مدير مكتب الرئاسة اليمنية: هادي سيعود خلال أيام إلى مقر إقامته بعدن

أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية محمد علي مارم، أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود لليمن خلال أيام، وأوضح مارم في تصريح له، أن المقر الذي يقيم فيه هادي بعدن تم تخريبه، في حين تعمل السلطات هناك على تهيئته وإصلاحه من جديد.

وأشار مدير مكتب الرئاسة اليمنية إلى أنه حينما تنتهي أعمال التهيئة سوف يتم التواصل مع الرئيس من أجل العودة وذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اليمني أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غادر القمة العربية في مصر إلى السعودية، السبت، لكنه لن يعود إلى عدن “الآن”.

وقال وزير الخارجية، رياض ياسين، إن هادي غادر إلى الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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