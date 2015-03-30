فرس مصطفى شعبان تلقب بـ"الجائزة الذهبية"

استغل الفنان مصطفى شعبان استرحاته هذه الفترة، من تصوير مشاهده في مسلسل "مولانا العاشق" الذي سيخوض به سباق دراما رمضان المقبل، وشارك في بطولة "مصر للفروسات العربية الأصيلة" خصوصاً وأنه من محبي اقتناء الخيول العربية حيث حصلت فرسته على لقب "الجائزة الذهبية" في بطولة "مصر للفرسات العربية الأصيلة"، إذ نشر شعبان صورة له مع الفرس "ليلة" معلقًا:"الحمد لله بطولة مصر للفرسات العربية الأصيلة "الجائزة الذهبية" الفرس ليلة.

ويواصل شعبان تصوير مشاهده في المسلسل خلال الأسبوع المقبل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج عثمان أبولبن، ويشاركه في البطولة الراقصة دينا، ومحمد لطفي، ومحمد الشقنقيري، وخالد سرحان، وسارة سلامة، وسعيد طرابيك.