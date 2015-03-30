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ماذا يفعل أحمد السقا في موقع تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"؟

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ماذا يفعل أحمد السقا في موقع تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"؟ ماذا يفعل أحمد السقا في موقع تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"؟

الإثنين 30-03-2015 03:47

حلّ نجم أفلام الأكشن الفنان أحمد السقا ضيفاً على موقع تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل إمام، بعد أن علم بالوعكة الصحية التي تعرّض لها الزعيم منذ أكثر من عشرة أيام حالت دون قدرته على تصوير مشاهده في العمل الأسبوع الماضي.

والتقى السقا بالزعيم الذي يصوّر حالياً مشاهده في ستوديو النحاس، إذ استأنف تصوير مشاهده الأسبوع الحالي بعد أن قام المخرج وائل إحسان الأسبوع الماضي، بتأجيل المشاهد الخاصة بالفنان عادل إمام حتى يستريح.

وخلال وجود السقا في موقع التصوير، قام بالتقاط الصور مع الزعيم في موقع التصوير الخاص بالمسلسل.

وكان إمام قد أنهى تصوير المشاهد الخاصة به، داخل كلية الزراعة في جامعة القاهرة والتي أعادت إليه ذكريات الصبا حيث كان طالباً بنفس الكلية، وأيقظت بداخله ذكريات الماضي.

يذكر أن شخصية الزعيم في العمل هي شخصية "دكتور فوزي جمعة" وهو يساري الفكر يحمل روح "الزعامة"، إذ يتم اعتقاله أكثر من مرة بسبب مواقفه السياسية.

مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، يشارك فى بطولته كل من: نجوى إبراهيم، وأحمد بدير، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد الشقنقيرى، ولقاء سويدان، ورشوان توفيق، وصفاء الطوخي، ورشا مهدي، وضياء الميرغني، وأحمد حلاوة، ومن تأليف يوسف معاطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج وائل إحسان.

 

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