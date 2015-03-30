السفن البنمية تتصدر قائمة عملاء قناة السويس خلال شهر فبراير

تصدرت السفن البنمية قائمة عملاء قناة السويس خلال شهر فبراير الماضى بإجمالى 181 سفينة بحمولات بلغت 11 مليونا و368 ألف طن بارتفاع نسبته 3.5 % للحمولات المنقولة وانخفاض نسبته 8.6% للسفن العابرة مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى 2014 الذى عبرت خلاله 198 سفينة بنمية بحمولات بلغت 10 ملايين و980 ألف طن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت الإحصائيات الملاحية بهيئة قناة السويس أن السفن الليبيرية تلت السفن البنمية بإجمالى 152 سفينة بحمولات بلغت 8 ملايين و598 ألف طن مقابل 180 سفينة بحمولات بلغت 10 ملايين و416 ألف طن خلال فبراير من العام الماضى 2014 بانخفاض بلغت نسبته 15.6% لأعداد السفن ونحو 17.5% للحمولات المنقولة.
وأوضحت الإحصائيات الملاحية بهيئة قناة السويس أن السفن التابعة لجزر المارشال حققت ارتفاعا بلغت نسبته 11.5% لأعداد السفن ونحو 24% للحمولات المنقولة خلال فبراير الماضى مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى، حيث عبرت القناة 116 سفينة بحمولات بلغت 7 ملايين و603 آلاف طن خلال فبراير الماضى مقابل 104 سفن بحمولات بلغت 6 ملايين و131 ألف طن خلال فبراير 2014.