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السفارة السودانية في صنعاء تتعرض للهجوم

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السفارة السودانية في صنعاء تتعرض للهجوم السفارة السودانية في صنعاء تتعرض للهجوم

وزير الخارجية السوداني أحمد كرتي

 

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد عن تعرض سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء لهجوم من أفراد يمنيين، لكنها لم تحدد هويتهم، وما إذا كانوا من المؤيدين للحوثيين أم غير ذلك.

وكشفت الخرطوم عن خطة لسحب بعثتها الدبلوماسية من صنعاء ومتعلقات السفارة إلى موقع آخر أكثر أمناً.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن سفارة بلاده في اليمن تعرضت لهجوم واستفزازات.

أضاف  كرتي إنهم أبلغوا مواطنيهم في اليمن بضرورة الحذر.

كما أكد كرتي في وقت سابق على أن بلاده لم تكن “يوماً حليفاً لإيران”، وذلك عقب تأكيد الرئيس، عمر البشير، دعم الخرطوم للعملية العسطرية ضد الحوثيين في اليمن.

يشار إلى أن السودان أعلن مشاركته في التحالف العربي و”عاصفة الحزم” لدعم الشرعية في اليمن.

سكاي نيوز

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