5 نصائح غذائية مهمة للمصابين بدوالى الساقين أهمها تناول الليمون والكيوى

دوالى الساقين من الأمراض الشائعة للغاية بين الكثير من الناس بمختلف فئاتهم العمرية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية لتقليل فرص الإصابة بالمرض، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1. الحد من السعرات الحرارية التى تتناولها على مدار اليوم، حيث يحدث تحسن ملحوظ فى حالة الكثير من الأشخاص المصابين بدوالى الساقين عقب فقدانهم 10% من إجمالى الوزن.

>2. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" وفيتامين "هـ" مثل الليمون والكيوى والجرجير، لأن فيتامين "ج" يساهم فى تصنيع اثنين من الأنسجة الضامة التى تساعد على جعل الأوردة قوية ومرنة، كما أنه يعزز نشاط الدورة الدموية، وفيما يتعلق بفيتامين "هـ" والذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة، فهو يعزز تأثيرات فيتامين "ج".

>3. تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات حيث تمنع الإصابة بالإمساك، والذى يزيد من الضغط على الأوردة، ومع مرور الوقت ترتفع فرص الإصابة بتمدد الأوردة ودوالى الساقين، أو زيادة حدة المرض حال الإصابة به.

>4. تناول كميات كبيرة من المياه يساهم أيضًا فى الحد من فرص الإصابة بالإمساك، كما هو الحال مع الألياف الطبيعية الموجودة فى الخضراوات والفاكهة، وهى كلها عوامل تحد من فرص الإصابة بدوالى الساقين.

>5. تناول الأطعمة الغنية بمركبات البيوفلافونويد، والتى توجد فى الخضراوات والفواكه ذات الألوان الزاهية، حيث أثبتت الدراسات أن هذه الأطعمة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بدوالى الساقين.

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