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قاضى التحقيق يتسلم مستندات جديدة بشأن وقائع الفساد المالى بالأهرام

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قاضى التحقيق يتسلم مستندات جديدة بشأن وقائع الفساد المالى بالأهرام قاضى التحقيق يتسلم مستندات جديدة بشأن وقائع الفساد المالى بالأهرام
تسلم المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، مستندات جديدة بشأن البلاغ المقدم الأسبوع الماضى للمستشار هشام بركات النائب العام، من مؤسسة الأهرام فى واقعة جديدة من وقائع الفساد والتجاوزات المالية بالمؤسسة.

وتتضمن تلك المستندات تورط عدد من رؤساء مجالس الإدارة السابقين وبعض قيادات المؤسسة الصحفية وعددهم جميعا 17 شخصا، قد استولوا على 65 مليون جنيه بدون وجه حق فى صورة مكافآت صرفت لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تلقى بلاغا يتهم عدد من المسئولين فى وقائع فساد جديدة بالمؤسسة، وهو البلاغ الذى أحيل للمستشار حماد للتحقيق فيه.

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مصر 365