بشار الأسد: ” داعش” يتوسع منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية .. و يجتذب ألف مجند شهريًا

قال الرئيس السوري بشار الأسد :” إن تنظيم داعش الذي استولى على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق يكسب مجندين منذ بداية الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد هذا التنظيم المتشدد .

وسأل عن حجم الاستفادة التي كسبها من هذه الغارات في سوريا والتي بدأت في سبتمبر أيلول الماضي قال الأسد لبرنامج«60 دقيقة» في محطة (سي بي إس): «أحيانا قد تحقق استفادة محلية ولكن بوجه عام إذا كنت تتحدث فيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية فقد توسع التنظيم بشكل فعلي منذ بدء الضربات».

وأضاف «الأسد» في المقابلة مع محطة تلفزيون أميركية ” سي بي إس” التي بثت أمس الأحد :” إن هناك بعض التقديرات التي تقول إن تنظيم ” داعش ” يجتذب ألف مجند شهريًا في سوريا ” .

وتابع الرئيس السوري : «في العراق فإنه يتوسع وفي ليبيا وأعلنت تنظيمات كثيرة أخرى مرتبطة بالقاعدة مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.ومن ثم فهذا هو الموقف” .

سكاي نيوز