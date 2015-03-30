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القبض على عاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بكفر الشيخ

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القبض على عاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بكفر الشيخ القبض على عاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بكفر الشيخ
تمكنت وحدة مباحث قسم ثانى كفر الشيخ تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من القبض على "ع. ع. ى"، 29 سنة، عاطل، ويقيم قرية محلة القصب، مركز كفر الشيخ (سبق اتهامه فى القضية رقم 1455/ 2013 جنايات قسم أول كفر الشيخ- مخدرات) وبحوزته 250 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار ومبلغ 60 جنيها من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه. وجار استكمال باقى الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن المقدم أحمد سكران رئيس قسم أول قد تمكن من القبض على 3 تجار لمخدر الهيروين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق والتجديد لهم.

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