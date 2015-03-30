أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عرض عينة من أقراص مخدرة مضبوطة مع صيدلى بالهرم على المعمل الجنائى لفحصها

Google+ Print
عرض عينة من أقراص مخدرة مضبوطة مع صيدلى بالهرم على المعمل الجنائى لفحصها عرض عينة من أقراص مخدرة مضبوطة مع صيدلى بالهرم على المعمل الجنائى لفحصها
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بإرسال عينة من الأٌقراص المخدرة والتى تم ضبطها بحوزة صيدلى بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة إلى المعمل الجنائى لفحصها وبيان نوعيتها وإفادة النيابة بتقرير وافً عنها.

كما استعلمت النيابة من وزارة الصحة عن بعض تلك الادوية المضبوطة مع المتهم، لبيان مدى صلاحية استخدامها والترخيص بتداولها، من عدمه ومدى تأثير استخدامها على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على صيدلى يدعى"محمد.ص" 35 سنة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وأدوية ومنشطات جنسية غير مصرح بتداولها، وبعضها مجهول المصدر وغير صادر تصريح من وزارة الصحة لتداوله، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365