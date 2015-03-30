عرض عينة من أقراص مخدرة مضبوطة مع صيدلى بالهرم على المعمل الجنائى لفحصها

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بإرسال عينة من الأٌقراص المخدرة والتى تم ضبطها بحوزة صيدلى بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة إلى المعمل الجنائى لفحصها وبيان نوعيتها وإفادة النيابة بتقرير وافً عنها.

كما استعلمت النيابة من وزارة الصحة عن بعض تلك الادوية المضبوطة مع المتهم، لبيان مدى صلاحية استخدامها والترخيص بتداولها، من عدمه ومدى تأثير استخدامها على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على صيدلى يدعى"محمد.ص" 35 سنة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وأدوية ومنشطات جنسية غير مصرح بتداولها، وبعضها مجهول المصدر وغير صادر تصريح من وزارة الصحة لتداوله، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.