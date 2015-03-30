وزير الكهرباء يبحث اليوم مع رؤساء الشركات أسباب تراجع توزيع لمبات الليد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع ظهر اليوم الاثنين للتعرف على أسباب تراجع نسبة توزيع لمبات الليد على المواطنين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشاكل التى تواجه شركات التوزيع خلال توزيع لمبات الليد على المواطنين، لافتاً إلى أن ما تم توزيعه لا يبلغ سوى 835 ألف لمبة ليد فقط من الـ10 ملايين لمبة المستهدف توزيعها.

وأوضح المصدر أنه من ضمن أسباب تراجع كميات اللمبات التى تم توزيعها هو أن شركات توزيع الكهرباء تكتفى بمنح اللمبات للمواطنين الذين يقدمون طلبات الحصول عليها بفروع الشركة، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن تتولى لجان فنية الذهاب للمستهلكين فى منازلهم وعرض تركيب لمبات الليد بالمنزل بدون رسوم وبالتقسيط على 24 شهرا، إلا أن شركات التوزيع لم تفعل ذلك.

ذكر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة على المواطنين فى إطار خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك، استعداداً للصيف القادم من خلال توزيع 10 ملايين لمبة ليد لترشيد 250 ميجا وات فى وقت الذروة، فى 28 فبراير الماضى.

- مصدر بـ"الكهرباء": توزيع 835 ألف لمبة ليد خلال شهر لترشيد الاستهلاك