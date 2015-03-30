أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الكهرباء يبحث اليوم مع رؤساء الشركات أسباب تراجع توزيع لمبات الليد

Google+ Print
وزير الكهرباء يبحث اليوم مع رؤساء الشركات أسباب تراجع توزيع لمبات الليد وزير الكهرباء يبحث اليوم مع رؤساء الشركات أسباب تراجع توزيع لمبات الليد
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع ظهر اليوم الاثنين للتعرف على أسباب تراجع نسبة توزيع لمبات الليد على المواطنين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشاكل التى تواجه شركات التوزيع خلال توزيع لمبات الليد على المواطنين، لافتاً إلى أن ما تم توزيعه لا يبلغ سوى 835 ألف لمبة ليد فقط من الـ10 ملايين لمبة المستهدف توزيعها.

وأوضح المصدر أنه من ضمن أسباب تراجع كميات اللمبات التى تم توزيعها هو أن شركات توزيع الكهرباء تكتفى بمنح اللمبات للمواطنين الذين يقدمون طلبات الحصول عليها بفروع الشركة، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن تتولى لجان فنية الذهاب للمستهلكين فى منازلهم وعرض تركيب لمبات الليد بالمنزل بدون رسوم وبالتقسيط على 24 شهرا، إلا أن شركات التوزيع لم تفعل ذلك.

ذكر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة على المواطنين فى إطار خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك، استعداداً للصيف القادم من خلال توزيع 10 ملايين لمبة ليد لترشيد 250 ميجا وات فى وقت الذروة، فى 28 فبراير الماضى.


>- مصدر بـ"الكهرباء": توزيع 835 ألف لمبة ليد خلال شهر لترشيد الاستهلاك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365