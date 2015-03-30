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بالصو..طلاب بـ"هندسة حلوان"يصممون غواصة آلية للكشف عن البترول

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نجح فريق طلابى من هندسة حلوان، فى تصميم غواصة آلية، لإصلاح كابلات الإنترنت تحت المياه، والكشف عن البترول، واللحام أسفل المياه، بتكلفة من 40 ألفا إلى 50 ألف جنيه مصرى.

قال أحمد سعيد، قائد الفريق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الفريق حصل على العديد من الجوائز العالمية فى مسابقات دولية بعنوان ROV، عام 2013، لافتا أن مركز نقل التكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى، تبنى المشروع وبدأ فى تقديم الدعم للمشروع، من خلال مبالغ مالية لتجهيز الغواصة لخوض باقى المسابقات.

وأشار هشام عثمان، أحد الطلاب المشاركين فى الفريق، أن الروبوت يستطيع النزول إلى أعماق لا يستطيع الانسان النزول إليها، والغواصة تستطيع النزول إلى عمق أكثر من 60 مترا، وتستطيع العمل على إصلاح كابلات الإنترنت أسفل المياه الدولية، والكشف عن آبار البترول، وإمكانية اللحام تحت المياه، حيث أن التكلفة تصل من 40 ألفا إلى 50 ألف جنيه، بدلا من سعر الجهاز العالمى الذى وصل إلى 500 ألف جنيه.

وطالب أحمد سعيد، الدولة بتقدير مثل هذا المشاريع والبدء فى تنفيذها فى ، مشددا على أنه يمكن استغلال مثل هذه الغواصة فى حماية الحدود، وعدد من الاستكشافات العلمية.

وتهدف المسابقة إلى إكساب المتسابقين والمشاركين العديد من المهارات والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتصنيع وتصميم وتطوير الغواصات الآلية كما تهدف لإعدادهم وإكسابهم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة لسوق العمل المرتبط بهذه التكنولوجيات الحديثة والأخذ فى الانتشار والتوسع على مستوى العالم.

وتعتبر مسابقة الغواصات الآلية واحدة من أهم المسابقات العالمية التى تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار وتقام منذ أكثر من 12 عاما وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية (NSF) ووكالة (ناسا) (NASA) لعلوم الفضاء وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية، وبدعم من العديد من الشركات الدولية العاملة فى مجال الخدمات البحرية وخدمات البترول والنقل البحرى.

أحد أجزاء الغواصة الآلية لطلاب هندسة حلوان<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

أحد أجزاء الغواصة الآلية لطلاب هندسة حلوان
>


>الغواصة الآلية لطلاب هندسة حلوان<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

الغواصة الآلية لطلاب هندسة حلوان
>


>طلاب أصحاب الغواصة الآلية بهندسة حلوان<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

طلاب أصحاب الغواصة الآلية بهندسة حلوان
>


>الطلاب المخترعون للغواصة الآلية<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

الطلاب المخترعون للغواصة الآلية
>


>الغواصة قبل نزولها حمام السباحة للتجربة<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

الغواصة قبل نزولها حمام السباحة للتجربة
>


>جانب من الغواصة<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

جانب من الغواصة
>


>طلاب هندسة حلوان خلال مشاركته بمسابقة الغواصات الآلية<br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

طلاب هندسة حلوان خلال مشاركته بمسابقة الغواصات الآلية

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