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حكم تركي يشهر 15 بطاقة حمراء في مباراة واحدة لكرة القدم

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حكم تركي يشهر 15 بطاقة حمراء في مباراة واحدة لكرة القدم حكم تركي يشهر 15 بطاقة حمراء في مباراة واحدة لكرة القدم

أشهر حكم تركي بطاقات حمراء لـ15 لاعباً، خلال مباراة أُقيمت، الأحد، بولاية مانيسا غربي تركيا، بين فريقي «ياغجيلار» و«حمزة بكلي» في إطار منافسات بطولة القسم الثاني هواة.

وذكر مراسل الأناضول أن الحكم اُضطر إلى إشهار هذا الكم الكبير من البطاقات الحمراء، عقب نشوب اشتباكات بين لاعبي الفريقين، أثناء تنفيذ إحدى الركلات الحرة في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وحينما وقعت الاشتباكات كان فريق «ياغجيلار» متقدماً بهدف لصالحه، وعقب تهدئة اللاعبين وإنهاء الاشتباك بينهم أقدم حكم الساحة «ياسين صايغيلي» على إشهار البطاقة الحمراء لسبعة لاعبين من فريق «ياغجيلار»، ولثمانية آخرين من فريق «حمزة بكلي»، ثم أوقف المباراة بعدها.

الأناضول

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