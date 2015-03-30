الوادى الجديد تطلق مبادرة لزواج اليتيمات الأسبوع القادم

تستعد محافظه الوادى الجديد للاحتفال بيوم اليتيم العالمى رقم 12 وذلك فى الجمعة الأولى من شهر إبريل وذلك فى إطار مبادرة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم لزواج اليتيمات بالتعاون مع جمعية الأورمان لزواج عدد 38 عروسا ومنحة زواج 3 آلاف جنيه لكل عروس، كما تقرر فتح منحة الزواج للأيتام بالمحافظة طوال العام، وتخصيص مبلغ 25 ألف جنيه توزع على الأيتام بالمحافظة والأمهات المثاليات من الأرامل والطلبة المتفوقين فى التعليم وحفظة القرآن الكريم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الاحتفال بيوم اليتيم سيتم تحت إشراف المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، مشيرا إلى أن منحة زواج اليتيمات تنفذها الجمعية على مستوى الجمهورية، وسوف تقدم بمحافظه الوادى الجديد تفعيلا لمبادرة المحافظ لزواج الأيتام لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج.

وأكد العميد أحمد الدسوقى مدير مشروعات الأورمان بالوادى الجديد أنه تم توزيع عدد 10 آلاف بطانية وعدد 14 طن لحوم مجمدة وتم ذبح عدد 30 عجل أضاحى، وإقامة عدد 4 معارض ملابس جديدة بمراكز المحافظة بإجمالى 10 آلاف قطعة ملابس جديدة، كما تم صرف تعويضات من جمعية الأورمان لمتضررى حريق عين عيسى بمركز بلاط بمبلغ 30450 جنيها، وتم توزيع عدد 6 آلاف كرتونة على الفئات المستحقة والحالات الأولى بالرعاية.