بالفيديو - ألمانيا تهزم جورجيا بثنائية رويس ومولر

(إفي): عزز منتخب ألمانيا موقعه في وصافة المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بفرنسا (يورو 2016) بالفوز يوم الأحد خارج أرضه على جورجيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

سجل ثنائية المانشافت، بطل العالم، كل من ماركو رويس وتوماس مولر قبل نهاية الشوط الأول (ق39 و44).

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني من خمس مباريات، لتتأخر بفارق الأهداف عن بولندا المتصدرة، والتي ستحل الليلة ضيفة على أيرلندا، ثالثة الترتيب بسبع نقاط.

وفي نفس المجموعة سحق منتخب اسكتلندا ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف لواحد.

وحصلت اسكتلندا على النقطة السابعة بالمركز الرابع، مقابل رصيد خاو لجبل طارق بالمركز الأخير، علما بأنه سجل اليوم أول هدف في تاريخه الكروي القصير.

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