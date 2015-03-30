أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ألمانيا تهزم جورجيا بثنائية رويس ومولر

Google+ Print
بالفيديو - ألمانيا تهزم جورجيا بثنائية رويس ومولر بالفيديو - ألمانيا تهزم جورجيا بثنائية رويس ومولر

(إفي): عزز منتخب ألمانيا موقعه في وصافة المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بفرنسا (يورو 2016) بالفوز يوم الأحد خارج أرضه على جورجيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

سجل ثنائية المانشافت، بطل العالم، كل من ماركو رويس وتوماس مولر قبل نهاية الشوط الأول (ق39 و44).

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني من خمس مباريات، لتتأخر بفارق الأهداف عن بولندا المتصدرة، والتي ستحل الليلة ضيفة على أيرلندا، ثالثة الترتيب بسبع نقاط.

وفي نفس المجموعة سحق منتخب اسكتلندا ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف لواحد.

وحصلت اسكتلندا على النقطة السابعة بالمركز الرابع، مقابل رصيد خاو لجبل طارق بالمركز الأخير، علما بأنه سجل اليوم أول هدف في تاريخه الكروي القصير.

Class='NewsSubTitleText'>شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا