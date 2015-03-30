تحذير لمريض القلب: المشروبات المجففة تعرضك للإصابة بالجلطات

فى فصل الصيف يلجأ البعض لتناول بعض المشروبات الصناعية المجففة أو المحفوظة لسهولة إعدادها، مما يكون له أثر ضار على الصحة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى إن تناول مرضى القلب للمشروبات الصناعية والمجففة، قد يكون له تأثير سلبى على صحتهم، وبالأخص مرضى تصلب الشرايين وضغط الدم المرتفع، لأنها تحتوى على مواد تزيد من معدل ضغط الدم وقد ينتج عنه الإصابة بجلطة فى المخ.

ويستكمل حديثة قائلا:" المشروبات الصناعية والمجففة تحتوى على بعض المعادن الثقيلة التى ينتج عنها التسمم، وتتأثر الصحة العامة، كما تزيد هذه الشوائب من زيادة معدل الإصابة بتصلب الشرايين وعدم وصول الدم من القلب إلى بعض أعضاء الجسم مما قد يتسبب فى الإصابة بجلطات الساقين أو القلب .

وينصح أستاذ أمراض القلب مرضى الضغط وتصلب الشرايين، بالابتعاد عن تناول المشروبات المجففة أو التى تحتوى على ألوان صناعية لما لها من أثر ضار على الصحة العامة وبالأخص مريض القلب.

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