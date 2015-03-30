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عن استقبال «السيسي» لـ «تميم».. وزير الخارجية: مصر دولة « أصيلة »

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عن استقبال «السيسي» لـ «تميم».. وزير الخارجية: مصر دولة « أصيلة » عن استقبال «السيسي» لـ «تميم».. وزير الخارجية: مصر دولة « أصيلة »

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية :” إن ليس لديها أي خلاف مع أي دولة في العالم، مشيرا إلى بناء علاقة مصر مع جميع دول العالم على المصالح في الأساس وليس المشاعر ” .

جاء ذلك ردا على سؤال وجه لـ«شكري» -خلال حواره على فضائية ” النهار” أمس  الأحد، حول وجود خلاف بين مصر ودول أمريكا وقطر وتركيا.

وعن استقبال الرئيس عبد الفتاح بنفسه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قال: «مصر دولة أصيلة وتعبر عنها مؤسسات ولا يمكن أن تتعامل قيادتها دون احترام تاريخ مصر وذاتها، ولا يمكن أن يحدث أقل من هذا الاستقبال».

واستطرد: «رد الفعل على زيارة أمير قطر هو ما يفرق بين الدول صاحبة الحضارة والشعب العظيم وغيرها».

 

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