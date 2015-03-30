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مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية : وضعنا خطة لإجلاء للمصريين من اليمن

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مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية : وضعنا خطة لإجلاء للمصريين من اليمن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية : وضعنا خطة لإجلاء للمصريين من اليمن

مبنى وزارة الخارجية المصرية

قال السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة وضعت تصورا كاملا للوضع في اليمن، من خلال خطة إجلاء لهم للعودة إلى .
> وأضاف معوض في مدتخلة هاتفية له على فضائية  ”سي بي سي”، مساء أمس الأحد:” ننسق مع الممكلة العربية وسلطنة عمان حتى نحدد نقاط عبور للمصريين إليهم تمهيدًا لنقلهم عبر الجسر الجوي، كما فعلنا أثناء إجلاء المصريين من ليبيا ” .

وأوضح أن السفارة على أتم استعداد لإجلاء المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن، مشيرًا إلى وجود خلية أزمة بوزارة الخارجية للتواصل مع المصريين هناك وتسهيل عودتهم.

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