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شرطة النقل:خطة متكاملة لحماية السكة الحديد والمترو من التهديدات الإرهابية

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شرطة النقل:خطة متكاملة لحماية السكة الحديد والمترو من التهديدات الإرهابية شرطة النقل:خطة متكاملة لحماية السكة الحديد والمترو من التهديدات الإرهابية
أكد اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنفيذ خطة متكاملة لحماية السكة الحديد والمترو من التهديد الإرهابية، مستطردا: "المرفقين تحت سيطرتنا الأمنية التامة ورجال المباحث منتشرين بالمحطات والقطارات لرصد أى تهديدات".

وأضاف مدير شرطة النقل والمواصلات لـ"اليوم السابع" أنه يوجد استنفار بين قوات التأمين طوال الـ24 ساعة، لمواجهة أى محاولات تخريبية، وأنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من يقظة القوات واستعدادها لمواجهة أى أعمال تخريبية محتملة.

وقال مدير شرطة النقل والمواصلات أنه يعقد اجتماعات دورية مع قيادات شرطة السكة الحديد والمترو لمراجعة الإجراءات الأمنية المنفذة لتأمين المرفقين والوقوف على نقاط القوة والضعف فى الأداء، من أجل علاج أى قصور والحرص على جاهزية القوات على مدار اليوم.


>- مدير شرطة النقل يجتمع بضباطه لمراجعة خطط التأمين خلال القمة العربية

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