محامى الجماعة الإسلامية: نقل 60 مسجونا أبرزهم محمود شعبان من"العقرب" لطرة

قال خالد المصرى، محامى الجماعة الإسلامية، إنه تم نقل حوالى 60 متهما من سجن العقرب إلى سجنى الليمان والاستقبال وعلى رأسهم المتهمين فى القضية 25 بالكامل، والقضية 326 والقضية 12، لافتا إلى أنه تم نقل 4 أشخاص من المحبوسين على ذمة قضية أنصار بيت المقدس إلى سجن ليمان طرة.

وأضاف المصرى، خلال تصريحات صحفية، أنه تم نقل قضية قيادات الجبهة السلفية ومن أبرزهم الشيخ أشرف عبد المنعم والشيخ محمود شعبان إلى سجن استقبال طرة، فيما قالت مصادر أمنية: إن نقل هؤلاء السجناء جاء لدواع أمنية.

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