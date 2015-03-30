أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى الجماعة الإسلامية: نقل 60 مسجونا أبرزهم محمود شعبان من"العقرب" لطرة

Google+ Print
محامى الجماعة الإسلامية: نقل 60 مسجونا أبرزهم محمود شعبان من"العقرب" لطرة محامى الجماعة الإسلامية: نقل 60 مسجونا أبرزهم محمود شعبان من"العقرب" لطرة
قال خالد المصرى، محامى الجماعة الإسلامية، إنه تم نقل حوالى 60 متهما من سجن العقرب إلى سجنى الليمان والاستقبال وعلى رأسهم المتهمين فى القضية 25 بالكامل، والقضية 326 والقضية 12، لافتا إلى أنه تم نقل 4 أشخاص من المحبوسين على ذمة قضية أنصار بيت المقدس إلى سجن ليمان طرة.

وأضاف المصرى، خلال تصريحات صحفية، أنه تم نقل قضية قيادات الجبهة السلفية ومن أبرزهم الشيخ أشرف عبد المنعم والشيخ محمود شعبان إلى سجن استقبال طرة، فيما قالت مصادر أمنية: إن نقل هؤلاء السجناء جاء لدواع أمنية.


>- عبود الزمر عن عنف الجماعات الإسلامية فى الثمانينات: "تعجلنا قطف الثمرة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365