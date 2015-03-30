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محطة جديدة لتجميع المخلفات بطوخ

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محطة جديدة لتجميع المخلفات بطوخ محطة جديدة لتجميع المخلفات بطوخ
قال المهندس عبد البر حشيش رئيس مدينة ومركز طوخ، إنه سيتم إنشاء أول محطة وسيطة لتجميع المخلفات بالمدينة، تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحى فى أبو زعبل.

وأضاف حشيش، فى تصريح له، أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه على مساحة 2160 مترًا مربعًا، مؤكدًا أن المحطة ستكون نواة لمنظومة متكاملة للنظافة على مستوى المركز والمدينة، وتتضمن إنشاء مصنع تدوير بمنطقة عرب الغديرى للمخلفات الصلبة يستوعب مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

وأشار المهندس عبد البر حشيش، إلى أنه تم شراء 37 صندوقًا لتجميع القمامة من نقاط التجميع بالشوارع وسيارة رفع لتسهيل رفع المخلفات وللمحافظة على المظهر الجمالى للمدينة والمركز، فضلاً عن التعاقد على شراء مكنسة آلية لتنظيف شوارع المدينة.

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مصر 365