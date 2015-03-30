بالصور.. "تعليم كفر الشيخ": 2500 تظلم على مسابقة الـ30 ألف معلم

شهدت المدرسة الإعدادية القديمة بسخا محافظة كفر الشيخ أمس زحاما شديدا للمتقدمين بأصول أوراقهم ضمن الـ30 ألف معلم، والمتظلمين من نتيجة المسابقة التى أهدرت حقوق عدد منهم على حد قولهم وأتت بمن لا يستحقون نيل الوظيفة.

وأكد الدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن هناك تعليمات مشددة بتيسير الإجراءات والعمل على راحة المتقدمين والمتظلمين، طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بالعمل على تقديم خدمة متميزة للمعلمين الذين نشرت أسماءهم ضمن نتيجة الـ30 ألف معلم، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات تتكون من الدكتور سامح محمد صديق مدير مركز المعلومات بالمديرية وهيثم محمد حسن ومحمد عبد المولى ومحمود محمد عيسى ومحمد فتحى كامل ووفيق بدران محمد ومنصور محمد غازى والسيد زكى وعدد آخر من شئون العاملين والمالية.

وأضاف الدكتور رمزى عبد الحى المدير العام لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن لجان تلقى الأوراق والتظلمات بمدرسة سخا الإعدادية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية فتحت أبوابها لتلقى الطلبات, مشيراً إلى أن عدد المتقدمين بأصول أوراقهم للجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامح محمد صديق مدير مركز المعلومات بالمديرية 320 متقدما بكل المواد الدراسية حتى الآن، وهى حسب التخصصات، 44 معلما فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم، و98 فى مادة الرياضيات أما بقية التخصصات فكانت 12 أخصائيا اجتماعيا و16 أخصائيا للتكنولوجيا و24 أخصائى صحافة و12 أخصائى مسرح و23 أخصائيا نفسيا و12 أخصائيا منزليا و44 تربية رياضية و23 تربية فنية و21 تربية موسيقية و3 مجال صناعى و10 حاسب آلى و25 رياض أطفال، وأن عدد من تقدموا بتظلمات 2500.

>من جانبه أكد الدكتور سامح صديق مدير مركز المعلومات بالمديرية أن التظلمات ستكون بأصول المستندات المقدمة وتُجنب التظلمات التى ثبت عدم أحقيتها.

وأضاف الدكتور سامح صديق أن معايير المفاضلة تطبق كما وردت بمنشور الوزارة، وهى تقدير البكالوريوس أو الليسانس، وإذا تساوى المتظلمون ينظر إلى المؤهلات الأعلى مثل الماجستير أو الدكتوراه ولا ينظر إلى الدبلوم فإذا تساووا ينظر إلى التقدير على موقع الوزارة، ويسبق المتظلم من هم أقل منه فى التقدير فإذا تساووا ينظر إلى درجة الاختبار الذى تم من قبل ثم ينظر إلى سنة الحصول على المؤهل ثم الأكبر سناً.

وقال سامح صديق أن معظم من يتظلمون قدموا مؤهلات غير حقيقة وحسب تعليمات وزير التربية والتعليم سوف يتم استبعاد الملف الذى لا يطابق ما هو مقدم أثناء إجراء مسابقة الـ30 ألف معلم.

وأشار سامح صديق إلى أنه سيتم تحويل كل من يتقدم بمستندات مخالفة لما قدمه من قبل؛ أثناء المسابقة إلى النيابة العامة وسوف تتم مخاطبة الجامعات للتأكد من صحة المستندات إلكترونيا.



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المعلمون المتقدمون بأوراقهم والمتظلمون بمدرسة سخا

زحام شديد أثناء التقديم

جانب من اللجنة التى تتلقى الطلبات

جانب من المتظلمين

أحد متلقى الطلبات

أحد متلقى التظلمات

جانب من المتقدمين

عدد من المدرسين المتظلمين