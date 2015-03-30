ضبط صياد هارب ببحيرة المنزلة مطلوب فى عدة قضايا بحوزته بندقية آلية

تمكن ضباط مباحث المسطحات المائية بالدقهلية من القبض على صياد مطلوب فى عدد من القضايا من داخل بحيرة المنزلة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة بتمكن الرائد أحمد سالم حسانين رئيس مباحث إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية من القبض على المدعو "جمال.ع.ا.ع" 48 سنة صياد مقيم قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، والصادر ضده أحكام بالسجن فى عدد من القضايا منها القضية رقم 497 لسنة 2015 جنايات المطرية، والقضية 5176 لسنة 2014 جنايات المطرية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى، وتم ضبطه بحوزته بندقية آلية وعدد 15 طلقة من نفس العيار، كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

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المتهم المضبوط داخل البحيرة

السلاح المضبوط معه