النيابة تستعجل التحريات والتقرير حول انفجار قنبلة بمحيط جامعة القاهرة

استعجلت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة برئاسة محمد الطماوى تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير خبراء المفرقعات والمعمل الجنائى حول القنبلة التى انفجرت ظهر السبت الماضى بمحيط جامعة القاهرة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم أفراد شرطة.

كان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطماوى قد انتقل إلى موقع الانفجار الذى وقع بمحيط جامعة القاهرة لإجراء المعاينة التصويرية كما انتقل رجال الحماية المدنية للمكان وفرضوا كردونًا أمنيًا بمحيط الانفجار، ومشط رجال المفرقعات المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية، بحثًا عن أى أجسام غريبة أخرى، وانتقل كذلك فريق من المعمل الجنائى إلى موقع الأحداث لرفع الأدلة وفحصها، للوقوف على نوعية القنبلة وكمية المواد المتفجرة المستخدمة فيها.