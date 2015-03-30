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جهود مكثفة للقبض على المتهم الثالث فى سرقة كابلات مع 2 آخرين بالقطامية

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جهود مكثفة للقبض على المتهم الثالث فى سرقة كابلات مع 2 آخرين بالقطامية جهود مكثفة للقبض على المتهم الثالث فى سرقة كابلات مع 2 آخرين بالقطامية
يكثف رجال المباحث بالقطامية من جهودهم للقبض على المتهم الثالث بالاشتراك مع مسجل شقى خطر وسائق لقيامهم بسرقة كابلات من داخل إحدى غرف الكهرباء، كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة القطامية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من القبض على كل من "عماد.ح.ع" 23 سنة عامل رخام، مسجل خطر، وسبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية آداب عامة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة"، و"سيد.ك.س" 27 سنة سائق، وذلك لدى استقلالهما سيارة ملاكى مستأجرة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش عيار 12مم، و10طلقات خرطوش من نفس العيار، و3 كابلات كهربائية وأجنة وعتلة حديدية).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء المحلية السادسة الكائنة بدائرة قسم القطامية بأسلوب كسر القفل، بالاشتراك مع ثالث (جارى تحديده وضبطه)، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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مصر 365