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ضبط طالب إخوانى بحوزته 8 شماريخ بمحطة سكك حديد الزقازيق

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ضبط طالب إخوانى بحوزته 8 شماريخ بمحطة سكك حديد الزقازيق ضبط طالب إخوانى بحوزته 8 شماريخ بمحطة سكك حديد الزقازيق
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الزقازيق والمكونة من أمينى الشرطة السرية محمد محمد منصور، ومحمد مصطفى صديق، وعريف سرى فوزى عطية حسن، من القبض على "محمد أ ع"، 19 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، مقيم بالشرقية، أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد الزقازيق، وبحيازته ألعاب نارية عبارة عن 8 شماريخ ولوحة مدون عليها عبارات تحريضية مسيئة للدولة، وهاتف محمول يحتوى على مقاطع لبعض مظاهرات شغب جماعة الإخوان الإرهابية تحمل شعار رابعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات وتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 4/312 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وتم إرساله مع المتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.
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مصر 365

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