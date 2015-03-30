انتحار شاب لخلافات بينه وبين أشقائه بكفر الشيخ

أقدم "ض.م.ا"، شاب فى الـ25 من عمره، على الانتحار شنقًا، وذلك بسبب خلافات ومشادات كلامية مع أشقائه بكفر الشيخ.

كان الشاب قد قام بشنق نفسه بحبل علقه فى حلقة حديدية بسقف منزله، الكائن بعزبة تابعة لإحدى مراكز محافظة كفر الشيخ.

وتقدم شقيقه "ا.م.ا" ببلاغ فى دائرة قسم شرطة عزبة عميرة، يفيد بانتحار شقيقه، وكانت النيابة قد عاينت الجثة بعد الانتقال لمكان الحادث، ولم تجد آثار إصابات ظاهرية عليها غير مكان الحبل على رقبته، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وانتداب طبيب لمعاينة وتحديد سبب الوفاة.