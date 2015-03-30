مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير بإسنا جنوب الأقصر

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران الليلة ، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بمركز إسنا جنوب الأقصر .

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء حسام المناوى الليلة إخطارا من الرائد عمرو الغنام رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم "63339 ملاكى قنا"، بين منطقة السباعية وكوبرى المساوية على الظهير الصحراوى فى مدينة إسنا جنوب المحافظة، بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة .

وأسفر الحادث عن مصرع عبد العال محمد محمود (45 عاما)، مقيم مركز فرشوط بمحافظة قنا، وإصابة كل من: حسام أحمد الحفنى (21 عاما - سائق) ، مقيم بمركز الوقف بقنا، ومحمد عنتر (31 عاما )، مقيم نجع حمادى، وتم نقلهم لمستشفى إسنا لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزى.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات