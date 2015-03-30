ضبط مزرعة بانجو وأسلحة فى بؤر إجرامية بشمال سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء مزرعة بانجو وكميات من الأسلحة والذخائر فى البؤر الإجرامية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية على البور الإجرامية، فقد قامت حملة مشتركة من قوات الشرطة والقوات المسلحة تحت إشراف اللواء على العزازى مدير الأمن، وأسفرت عن ضبط: مزرعة لنبات البانجو المخدر على مساحة حوالى فدانين، وبندقية موريس بماسورة مششخنة، ورشاش 9 ملليمتر طويل ماركة لنشستر، ونظارتى ميدان، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية، وموتورين وطلمبة لرفع المياه، وجوال أبيض به حوالى 500 طلقة هاون صغير عيار 120 ملليمترا.

تم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على الجهات المعنية.