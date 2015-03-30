الجالية اليمنية في المملكة: الملك سلمان استجاب لنداء شعبنا من ظلم الطغاة الحوثيين

أعرب عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمة والعاملة بمنطقة عسير عن سرورهم وامتنانهم لموقف المملكة تجاه اليمن من خلال ما تقوم به من نصر ودعم للشرعية السياسية من خلال قيامها بعاصفة الحزم دعما لليمن وأهله، وقد أعربوا جميعاً عن تطلعاتهم الكبيرة لتثبيت الشرعية والقضاء التام على ميليشيات الحوثيين ومن ساندهم من بقايا النظام السابق لعلي عبدالله صالح، مبدين شكرهم الجزيل للمملكة وللملك سلمان شخصياً، وجميع قادة التحالف.

نشكر من الأعماق كل

من ساندنا في محنتنا:

ففي البداية تحدث محمد عبده من أبناء محافظة تعز قائلاً: تعبنا وعانينا الكثير ولم نستفد من الحوثيين أي شيء، فبالعكس تضررنا منهم وعانينا الكثير من النهب والسرقة، ويتساءل أي حوار يدعون إليه وهم يخربون ويقتلون في كل مكان من اليمن، والواقع أننا هنا وفي اليمن مرتاحين جداً من هذا التدخل والذي نأمل أن يحقق الأهداف التي رسمت له، وأن يستقر بلدنا من هذه المشاكل، ونشكر من الأعماق كل من ساندنا في محنتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وجميع القادة المتحالفين معه.

كما عبر خالد الخولاني عن مدى الفرحة والسرور التي دخلت على جميع اليمنيين حين سماعهم لخبر بداية "عاصفة الحزم"، وذلك للجور وللطغيان وللفساد الذي حل باليمن السعيد، فالواقع أن هذه الشرذمة الباغية الطاغية الجاهلة الأقلية أضرت كثيراً باليمن وبمصالح شعبة، وتحت حاجة وفقر المجتمع فهنالك الكثير ممن يسيرون معهم ويحاربون مهم ليس عن قناعة بل الحاجة المادية هي السبب في المقام الأول، وهم بلا شك مدعومين من إيران التي تدعمهم بالمال والسلاح وكذلك التدريب، ولعلها فرصة سانحة أن نتقدم باسم أبناء الشعب اليمني الشرفاء لنوجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولكافة الدول التي تحالفت مع القوات السعودية لصد يد البغي والعدوان عن شعبنا اليمني ولتثبيت الشرعية السياسية، ونتطلع إلى غد مشرق واعد لليمن وأهله، الذين أنهكتهم المشاكل السياسية والتحزبات المذهبية، التي يدعمها أعداء اليمن لتحقيق مصالحهم الكبرى عن طريق اليمن وغيره من الدول التي يفكرون بها.

نتطلع إلى غد مشرق وواعد لليمن وأهله ممن أنهكتهم المشاكل السياسية والتحزبات

"عاصفة الحزم" هي عاصفة الإنقاذ لليمن وأهله:

بدوره، بين بشير العزري المشوري أنه عند سماعه ببداية "عاصفة الحزم" كاد أن يطير من الفرح، كيف لا وبلدنا محتل من فئة لا هم لها إلا القتل والتدمير والسرقة، فالشعب اليمني تعب كثيراً وعانى الأمرين من هذه الفئة التي تدعمها إيران، وكذلك فلول علي عبدالله صالح، وبلا شك أننا استبشرنا الخير ليتحرر شعبنا من هذه المجموعة المتخلفة والتي تريد السرقة والنهب والسيطرة على مقدرات الشعب اليمني، الذي يأبى أن يكون تحت حكم الباغين المعتدين، إلا أن ظروف القهر كانت أقوى منه، مقدماً الشكر الجزيل إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى الحكومة السعودية التي دعمتنا بكل شيء، وهاهي الأن تحاول أن ترسي دعائم الحق والشرعية المنتخبة من أفراد الشعب اليمني.

أمّا المقيم اليمني أحمد سيف علي نوه إلى أن هذه العملية جاءت لتكون بصدق دعماً لأبناء اليمن كافة والمتطلعين لها منذ زمن، حيث صبرنا كثيراً وحل بناء جميع الكوارث من فقر وجهل وقتل وتشرد وغربة، ولا شك أن الحكومة السعودية بمن شاركها من الدول قدمت لنا كل معاني الوفاء والفعل الصادق تجاه إخوانهم المستضعفين في اليمن، وقد مرت بنا من النكبات ما يكفي ومن الجراح الكثير الكثير، واليوم تأتي "عاصفة الحزم" لتردع الطغيان المفروض على شعبنا بأجندة خارجية من طهران، وتأتي لتنقذ شعبنا الصابر المغلوب على أمره في وطنه تحت تهديد السلاح، وتحت التجويع وتحت نشر الجهل والخرافات، فهذه عاصفة الإنقاذ لليمن وأهله.

شكراً سلمان الوفاء..

شكراً للشعوب العربية:

وتقدم المقيم اليمني علي المنصري بالشكر بعد شكر الله للمملكة على وقفتها الصادقة تجاه الشعب اليمني المغلوب على أمره، فشكراً من الأعماق يا خادم الحرمين الشريفين أيها السلمان الوفي تجاه أبناء اليمن، والذين كانوا يتطلعون إلى هذه الوقفة الصادقة منكم، كيف لا والمملكة تشكل عمق العالم الإسلامي وهي مهوى الأفئدة وهي ناصرة الحق في كل مكان، متمنياً أن تستمر "عاصفة الحزم" إلى أن ينتهي هذا التمرد وإلى أن تعود الشرعية إلى نصابها، وإلى أن يعود الأمن والاستقرار لليمن في ظل حكومة يريدها أبناء الشعب، لا أن تفرض عليه تحت تهديد السلاح وتحت إغراءات المال والمناصب الموعودة.

شكراً سلمان الوفاء، هكذا تحدث المقيم محمد عبده المشوري، حيث شكر للقادة الأوفياء وللشعوب العربية التي ناصرت قضية اليمن وناصرت الحق، فشكراً لكل الأوفياء والذين يحاربون من أجل الحق ومن أجل أبناء اليمن المنقذين لنا من الإرهاب الديني والسياسي، والذي فرض على أبناء الشعب اليمني بقوة السلاح وبدعم من إيران، فمنذ زمن وهي تدعم وتدرب في طهران لإحكام السيطرة على اليمن، من خلال أبنائه المغرر بهم والذين اعتنقوا هذا الفكر الدخيل علينا، مضيفاً أنه لا شك أن سعادتنا لا توصف وأن فرحتنا غامرة بهذا التدخل الذي جاء في وقته وجاء بعد شدة، نطلب من المولى عز وجل أن يحقق أهدافه كاملة وأن يعود الحق إلى نصابه.

العملية يجب أن تستمر

حتى زوال الحوثيين:

من جانبه، أشار المقيم فتح الدين درموش من محافظة أب إلى أن "عاصفة الحزم" جاءت في الوقت المناسب، وأن أبناء الشعب اليمني والجيش لم يستطع أن يسيطر على هذه العصابة الحوثية، متمنياً أن تستمر العملية وأبناء اليمن معهم بالسلاح والرجال، ضد تلك الفئة الباغية الحوثية وكذلك عفاش المتسبب في قوة ومساعدة الحوثيين، فاليمنيون بحاجة إلى دعم المملكة من خلال الطيران، فالرجال والسلاح الخفيف موجود، وعلى قوات التحالف أن يتواصوا مع القبائل والرجال، لأن هنالك استعداد كبير جداً للمساعدة والقضاء عليهم أرضياً من قبل القبائل.

وحول انتشار المد الحوثي قال درموش: إن السبب إيران، فالحوثيون استغلوا الفترة الانتقالية للسلطة وما صاحبها من فتور فمدوا نفوذهم بسرعة كبيرة جداً، ولهم عملاء من بعض قادة المعسكرات والمسؤولين الذين أغرتهم المادة، والذين كان لهم الأثر الأكبر في انتشار المد الحوثي على كل الأراضي اليمنية أو معظمها، ولا ننسى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فهو السبب الرئيس في دعم الحوثيين برجاله وأسلحتهم الكثيرة من السابق، وللأسف الجهل والحاجة جرّت الكثير لمساندتهم، فهنالك من يحارب معهم للمادة ليس إلا، والواقع أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى بث رسائل توعوية لهم، ونحتاج إلى جهد شديد للقضاء عليهم، فنحن متضايقين منذ زمن أن تصبح اليمن امتدادا لإيران، والحمد لله جاءت هذه الوقفة الصادقة من الملك سلمان ومن معه من القادة للوقوف في وجه هذا التمدد.