أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«3000» منحة دراسية سعودية للطلبة السوريين في لبنان

Google+ Print

    تستكمل الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية عبر مكتبها العامل لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها" بتوزيع (3000) منحة دراسية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مختلف مدن ومناطق لبنان لإتاحة الفرصة للطلبة السوريين استكمال تعليمهم.

وأفاد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية في لبنان وليد بن علي الجلال أن الحملة سلمت خلال المرحلة الثانية من برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" المنح الدراسية اللازمة للتكفل بتعليم ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء الأشقاء السوريين من مختلف الفئات العمرية في المراحل الابتدائية والأساسية والثانوية وضمن 52 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون دولار وبمعدل 500 دولار لكل طالب.

بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة تستكمل برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" إيمانا منها بأن العلم هو خير وسيلة لبناء الأوطان والإنسان، ونظرًا لما لمسته من توقف في المسيرة التعليمية لكثير من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان، جراء عدم قدرتهم المادية على دفع الرسوم للمدارس وعدم توفر الفرصة لاستكمال دراستهم بشكل مجاني.

وأكد الدكتور السمحان أن الحملة حرصت على المساهمة بتذليل هذه الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين وتحول دون استكمال الدراسة لأبناء الأشقاء اللاجئين كاشفًا أن عدد المستفيدين الإجمالي من هذا البرنامج خلال جميع مراحله بلغ (6000) طالب وطالبة بتكلفة إجمالية مقدارها (3.6) ملايين دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية