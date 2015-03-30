محافظ وادي الدواسر: موقف المملكة في أزمة اليمن ليس بغريب

أشاد محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي بالموقف البطولي والحاسم الذي اتخذته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه نجدة الإخوة الاشقاء في اليمن الشقيقة وما يعانونه من قلاقل وفتن نتيجة الانقلاب الحوثي على الشرعية وتدميرا لمؤسسات الدولة الرسمية.

وقال: لقد حظي هذا الموقف النبيل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بأهمية بالغة من قبل المجتمع الدولي ومواقف دولهم المؤيدة للمملكة وسياستها تجاه إعادة الحق إلى نصابه، فهذا الموقف ليس بغريب على المملكة وقادتها فلقد سطر التاريخ بماء من ذهب مواقف المملكة النبيلة تجاه الدول العربية والصديقة والشقيقة فلا يمكن للتاريخ أن ينسى موقف المملكة مع الدولة الشقيقة الكويت بعد أن هبت إلى نجدتها وبذلت الغالي والنفيس في سبيل استعادة أمنها وحفظ كرامتها وشعبها.

وزاد: كما لا يمكن أن ينسى موقف المملكة مع جارتها الشقيقة مملكة البحرين التي هبت لنجدتها لتعزيز أمنها ووحدتها، وها نحن اليوم في اليمن الشقيق يخوض أبطالنا البواسل عاصفة الحزم لإعادة الشرعية للشعب اليمني وتحقيق استقراره وازدهاره بحول الله تعالى.

وأضاف: فكل تلك المعطيات وغيرها تعطينا إشارة بليغة إلى أن المملكة هي القلب النابض للوطن العربي والإسلامي.