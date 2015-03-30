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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/30

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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/30 حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/30
يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب اليوم على المستويين العاطفى والمهنى.. مهنيًا: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم، ويكون ترددك فى غير مصلحتك، وعاطفيًا: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك فى جميع خطواتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على المستوى المهنى والعاطفى
>مهنيًا: تحرز اليوم الكثير من التقدم فى مفاوضاتك مع العملاء وتكسب الكثير من الصفقات.
>عاطفيًا: تكتشف الكثير من الأمور التى تزعجك من الحبيب وتعيد النظر فى هذه العلاقة.


>تنصح كارمن شماس أصحاب برج العقرب اليوم بالتروّى قليلاً، والتخفيف من السرعة، وتؤكد عليهم: حاول أن تراجع خططك وأن تضع كل الأمور تحت سيطرتك.

وعلى المستوى المهنى: أنت فى مزاج ملائم لعمل شاقّ جدًا، لن تعرف الكسل. كن مطمئنًا بأنّ جهودك لن تذهب سدى، وستقطف قريبًا ثمار أعمالك الجليلة.

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مصر 365

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