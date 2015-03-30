حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 30/3/2015

يتوقع خبراء الأبراج لأصحاب برج الثور اليوم أن يجد الناس فيك طاقة وسحرًا لا يقاوم اليوم. استغل إعجاب المحيطين بك وبرهن وجهة نظرك، إنك مرح وحسّاس، وتملك الكثير من الطاقة الآسرة، لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، وأمعن النظر فى كل التفاصيل. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين

>مهنيًا: تتعامل اليوم مع الكثير من القضايا الشائكة عليك أن تكون حكيمًا.

>عاطفيًا: لا تناقش الحبيب فى أمور لا تؤدى إلى نتيجة. توقعات برج الثور من واقع ما قالته كارمن شماس

>عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك، عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة، صحيًا: تعانى أوجاعًا فى الظهر فلا تجهد نفسك، بل مارس الرياضات الخفيفة

شبكةعيونالإخبارية

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