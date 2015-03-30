حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/30

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين 30 مارس، أنك ستكون مرحًا وحسّاسًا وساحرًا بشكل غير عادى اليوم، ترى الأمور بلون وردى، العالم يبدو فى حالة جيّدة. لماذا يجب أن نعكر لون الحياة. لا تتردد فى طرح الأمور التى ترغب بمناقشتها مع الحبيب لأنك أن أبقيتها طى الكتمان فستؤدى إلى مشاكل لا تحمد عقباها. توقعات جاكلين عقيقى لبرج الأسد اليوم

>تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى لبرج الأسد تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا ما يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة، وعاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم فى تبديد الاختلاف بينكما، وعلى الصعيد الصحى: لكل شىء حدود، وإفراطك فى تناول المأكولات الغنية بالدهون أوصلك إلى البدانة التى تعانيها. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الأسد 30 مارس

>مهنيًا:تدخل الكثير من التعديلات على أسلوبك وطريقتك فى العمل

>عاطفيًا:اتبع قلبك هذه المرة ولا تستمع إلى الآخرين.

شبكةعيونالإخبارية

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