أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/30

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/30 حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/30
تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين 30 مارس، أنك ستكون مرحًا وحسّاسًا وساحرًا بشكل غير عادى اليوم، ترى الأمور بلون وردى، العالم يبدو فى حالة جيّدة. لماذا يجب أن نعكر لون الحياة. لا تتردد فى طرح الأمور التى ترغب بمناقشتها مع الحبيب لأنك أن أبقيتها طى الكتمان فستؤدى إلى مشاكل لا تحمد عقباها.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الأسد اليوم


>تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى لبرج الأسد تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا ما يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة، وعاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم فى تبديد الاختلاف بينكما، وعلى الصعيد الصحى: لكل شىء حدود، وإفراطك فى تناول المأكولات الغنية بالدهون أوصلك إلى البدانة التى تعانيها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الأسد 30 مارس


>مهنيًا:تدخل الكثير من التعديلات على أسلوبك وطريقتك فى العمل
>عاطفيًا:اتبع قلبك هذه المرة ولا تستمع إلى الآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى