حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/30

توقعات كارمن شماس لبرج الحمل الاثنين

رؤية نجلاء قبانى لأصحاب برج الحمل اليوم

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الحمل اليوم إمكاناتك فى الإبداع تساعدك فى الكثير من المواقف الحرجة، لذا عليك السير بهذا الطريق حتى النهاية، عاطفيًا: فرص التقرّب من الشريك تزداد يومًا بعد يوم، فحاول أن تبذل جهودًا مضاعفة ليزداد التواصل بينكما، وأخيرًا على المستوى الصحى: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شىء.>مهنيًا:الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الحظ الوافر حاول أن تستغلها>عاطفيًا:كن صريحًا مع الحبيب ولا تكذب فحبل الكذب قصير.>مهنيًا: ثقتك بنفسك إلى جانب قوّة عزيمتك ستساعدك على النجاح والمضى قدمًا فى حياتك المهنية، كن حذرًا من بعض العقبات التى قد تعترض سبيلك خلال النصف الثانى من هذا الشهر.

عاطفيًا: هذا الشهر سيكون شهر الحب والرومانسية بالنسبة لمولود هذا البرج. إذا كنت أعزب، فالفرصة ستكون مناسبة للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، فلا تضيعها وحاول استغلالها كما ينبغى. أمّا بالنسبة للأزواج، فسينعمون بحياة عاطفية مستقرة وفى غاية التوافق والانسجام.