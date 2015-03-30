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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 30/3/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 30/3/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 30/3/2015
تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب اليوم على المستوى المهنى: عليك أن تتمسك بمبادئك فى العمل وأن لا تتصرف بطيش، وعاطفيًا: تبدو ساحرًا اليوم وجذابًا وكل الأنظار تتجه حولك.

توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الاثنين


>مهنيًا: قد تعرف قطيعة أو فراقًا أو ظروفًا صعبة تؤدّى إلى الفتور فى الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك.

عاطفيًا: تجد نفسك محاطًا بأصدقاء محبين، يكنّون لك كل الحب والمودة، ويسود علاقتك بالعائلة التفاهم المتبادل.

صحيًا: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحى ككل.

توقعات خبيرة الأبراج هالة عمر لبرج السرطان


>لا تتوقع الكثير من بذل القليل من الجهد كن صبورًا ولا تتعامل مع الأمور بعصبية مطلقة فقط عليك أن تعلم بأنك ستحصد ثمار جهودك فى وقت قريب، وعاطفيًا الشريك يؤمن لك جوًا مناسبًا للإبداع لا تدع هذه الفترة من حياتك تضيع سدى.

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مصر 365

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