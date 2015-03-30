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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/30

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/30 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/30
تتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر، لأصحاب برج الميزان أن التحدّى يولّد لديهم حافزًا أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جوًا من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل، وعاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يؤدى إلى بعض الاختلاف فى وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك، صحيًا: عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين


>تنصح ماجى فرح أصحاب الميزان بالتعامل باستقامة اليوم. الخطط الكبيرة ستؤدّى إلى التقدّم الكبير. تعبر طريقًا طويلا بمساعدة صغيرة من أصدقائك، وهذا صحيح بشكل خاص اليوم. العيون تترصد كل تحركاتك لذا كن حذرًا فى العمل، وعلى الصعيد العاطفى: هنالك بعض الغيوم الداكنة لا تقلق ستذهب قريبًا.

وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان


>مهنيًا: تواجه اليوم الكثير من الصعوبات والعوائق ولكنك تعرف كيف تتعامل معها.
>عاطفيًا: تخشى كثيرًا من فكرة الارتباط وتشعر بتردد حيالها.

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مصر 365

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